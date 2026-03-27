Що відомо про рішення Японії?

Наразі значна кількість азійських країн шукають допомогу і потребують нафти, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Прохід через Ормузьку протоку можуть відкрити за гроші: Іран розглядає варіанти

Рьосей Аказава Міністр торгівлі Японії Щодо продажу стратегічних нафтових резервів, ми, безумовно, націлені на вітчизняні нафтові та нафтопереробні компанії. Однак ситуація може дещо відрізнятися для спільних резервів з країнами-виробниками нафти. Ми маємо намір уважно стежити за розвитком подій та приймати відповідні рішення в кожному окремому випадку

Зауважимо, у березні країна почала вивільняти свої запаси нафти. Таким чином країна прагне полегшити кризу постачань, яка настала через майже повне перекриття Ормузької протоки.

До того ж на початку цього тижня голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол та прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі обговорили подальші дії. Вони вказали, що подальше скоординоване вивільнення запасів нафти можливе, якщо це буде необхідним, повідомляє Bloomberg.

Немає сумнівів, що Азія стикається з надзвичайно складною ситуацією. Ринок нафти є глобальним, і підтримка балансу попиту та пропозиції на азійському ринку має вирішальне значення не лише для забезпечення стабільного постачання енергії в нашу країну, але й для підтримки та зміцнення промислових ланцюгів поставок Японії,

– вказує Аказава.

Яка наразі ситуація з нафтою в Японії?