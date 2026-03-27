Що відомо про рішення Японії?
Наразі значна кількість азійських країн шукають допомогу і потребують нафти, повідомляє Bloomberg.
Щодо продажу стратегічних нафтових резервів, ми, безумовно, націлені на вітчизняні нафтові та нафтопереробні компанії. Однак ситуація може дещо відрізнятися для спільних резервів з країнами-виробниками нафти. Ми маємо намір уважно стежити за розвитком подій та приймати відповідні рішення в кожному окремому випадку
Зауважимо, у березні країна почала вивільняти свої запаси нафти. Таким чином країна прагне полегшити кризу постачань, яка настала через майже повне перекриття Ормузької протоки.
До того ж на початку цього тижня голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол та прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі обговорили подальші дії. Вони вказали, що подальше скоординоване вивільнення запасів нафти можливе, якщо це буде необхідним, повідомляє Bloomberg.
Немає сумнівів, що Азія стикається з надзвичайно складною ситуацією. Ринок нафти є глобальним, і підтримка балансу попиту та пропозиції на азійському ринку має вирішальне значення не лише для забезпечення стабільного постачання енергії в нашу країну, але й для підтримки та зміцнення промислових ланцюгів поставок Японії,
– вказує Аказава.
Яка наразі ситуація з нафтою в Японії?
Наразі низка країн Азії стикаються з проблемами у постачанні нафти. Як відомо, саме Філіппіни та В'єтнам звернулися до Японії за підтримкою.
Важливо розуміти, що саме Японія має одні з найбільших запасів нафти. Вони знаходяться не тільки в країні, а і у країн-виробників нафти. Йдеться, зокрема, про ОАЕ, Кувейт, Саудівську Аравію.
Всередині Японії використовуються субсидії, аби утримувати роздрібні ціни на бензин – на рівні 170 єн за літр. Таким чином уряд намагається полегшити ситуацію для домогосподарств.