Что известно о решении Японии?
Сейчас значительное количество азиатских стран ищут помощь и нуждаются в нефти, сообщает Bloomberg.
Относительно продажи стратегических нефтяных резервов, мы, безусловно, нацелены на отечественные нефтяные и нефтеперерабатывающие компании. Однако ситуация может несколько отличаться для совместных резервов со странами-производителями нефти. Мы намерены внимательно следить за развитием событий и принимать соответствующие решения в каждом отдельном случае
Заметим, в марте страна начала высвобождать свои запасы нефти. Таким образом страна стремится облегчить кризис поставок, который наступила из-за почти полного перекрытия Ормузского пролива.
К тому же в начале этой недели глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол и премьер-министр Японии Санае Такаичи обсудили дальнейшие действия. Они указали, что дальнейшее скоординированное высвобождение запасов нефти возможно, если это будет необходимо, сообщает Bloomberg.
Нет сомнений, что Азия сталкивается с чрезвычайно сложной ситуацией. Рынок нефти является глобальным, и поддержка баланса спроса и предложения на азиатском рынке имеет решающее значение не только для обеспечения стабильных поставок энергии в нашу страну, но и для поддержки и укрепления промышленных цепей поставок Японии,
– указывает Аказава.
Какова сейчас ситуация с нефтью в Японии?
Сейчас ряд стран Азии сталкиваются с проблемами в поставках нефти. Как известно, именно Филиппины и Вьетнам обратились к Японии за поддержкой.
Важно понимать, что именно Япония имеет одни из крупнейших запасов нефти. Они находятся не только в стране, а и у стран-производителей нефти. Речь, в частности, об ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии.
Внутри Японии используются субсидии, чтобы удерживать розничные цены на бензин – на уровне 170 иен за литр. Таким образом правительство пытается облегчить ситуацию для домохозяйств.