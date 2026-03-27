Что известно о решении Японии?

Сейчас значительное количество азиатских стран ищут помощь и нуждаются в нефти, сообщает Bloomberg.

Рёсэй Аказава Министр торговли Японии Относительно продажи стратегических нефтяных резервов, мы, безусловно, нацелены на отечественные нефтяные и нефтеперерабатывающие компании. Однако ситуация может несколько отличаться для совместных резервов со странами-производителями нефти. Мы намерены внимательно следить за развитием событий и принимать соответствующие решения в каждом отдельном случае

Заметим, в марте страна начала высвобождать свои запасы нефти. Таким образом страна стремится облегчить кризис поставок, который наступила из-за почти полного перекрытия Ормузского пролива.

К тому же в начале этой недели глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол и премьер-министр Японии Санае Такаичи обсудили дальнейшие действия. Они указали, что дальнейшее скоординированное высвобождение запасов нефти возможно, если это будет необходимо, сообщает Bloomberg.

Нет сомнений, что Азия сталкивается с чрезвычайно сложной ситуацией. Рынок нефти является глобальным, и поддержка баланса спроса и предложения на азиатском рынке имеет решающее значение не только для обеспечения стабильных поставок энергии в нашу страну, но и для поддержки и укрепления промышленных цепей поставок Японии,

– указывает Аказава.

