Что происходит с добычей нефти в России?

Если опираться на отраслевые доходы России, получится, что в прошлом году на российской территории пробурили примерно 29 140 километров эксплуатационных скважин, сообщает Bloomberg.

Для понимания, это на 3,4% меньше чем в 2024. В целом в прошлом году ситуация выглядела так:

В начале 2025 активность достигала рекордных показателей. С июня она начала спадать.

А уже в декабре объемы бурения были на 16% меньше чем в 2024.

Нужно понимать, что значительное влияние на российских производителей имели следующие факторы:

мировые цены на нефть упали;

скидки на российскую нефть увеличиваются из-за того, что Кремлю ее все труднее сбывать;

укрепление рубля.

Если добыча в России будет продолжать падать, страна рискует потерять долю мирового рынка в пользу союзников по ОПЕК+. Некоторые члены альянса видят возможности для восстановления увеличения поставок в апреле после того, как группа договорилась сохранить добычу стабильной в первом квартале,

– указывает издание.

Нужно понимать, что снижение добычи в декабре и январе в первую очередь стало следствием санкций США и давлением Трампа на Индию. Напомним, американский президент провел переговоры с Моди.

Сейчас Индия и США готовятся к заключению торгового соглашения. Именно поэтому индийские покупатели начали постепенно отказываться от российской нефти. Ведь это одно из условий США, сообщает Reuters. Для Москвы такая ситуация критическая.

Из-за естественного истощения месторождений России нужно ежегодно бурить 26 – 29 тысяч километров скважин, чтобы удерживать добычу на уровне 9,2 – 9,4 миллиона баррелей в сутки. Дальнейшее снижение почти неизбежно приведет к падению производства,

– сообщает издание.

Важно! В течение января Россия добывала примерно – 9,246 миллиона баррелей в день.

Что сейчас происходит с российской нефтью?