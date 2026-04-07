Саме у цієї країни Індія купуватиме нафту: йдеться зовсім не про Росію
- Індія планує імпортувати понад 12 мільйонів барелів нафти з Венесуели у квітні, що є найбільшим обсягом з лютого 2020 року.
- Індія прагне компенсувати дефіцит нафти, який виник внаслідок ситуації на Близькому Сході.
Скільки нафти отримає Індія з Венесуели?
Як показують дані Kpler, протягом квітня до західного узбережжя Індії з Венесуели надійде понад 12 мільйонів барелів нафти, повідомляє Bloomberg.
Читайте також Ірак може відновити експорт нафти до довоєнного рівня за тиждень, але є 2 умови
Важливо! Це найбільший обсяг, починаючи з лютого 2020 року.
Імовірно, партії, які наразі прибувають, були заброньовані раніше. Це може вказувати на довгостроковість співпраці.
Важкі венесуельські барелі, як правило, дають більшу частку середніх дистилятів, таких як дизельне паливо та реактивне паливо, що є важливим у нинішніх умовах, коли ці ринки залишаються структурно напруженими,
– вказує видання.
Важливо розуміти, що Індія надзвичайно залежна від імпорту нафти. Нещодавно стало відомо про переговори між прем'єром Індії Моді та президентом Ірану Пезешкіаном. Вони обговорювали важливість стабільності нафтових поставок. Індійський прем'єр закликав розв'язати ці питання шляхом дипломатії, повідомив Моді в соцмережі X.
Яка наразі ситуація з нафтою в Індії?
Індія імпортує приблизно 90% нафти. Після початку конфлікту на Близькому Сході ця країна активно шукала альтернативи близькосхідним постачанням. Зокрема, через це Індією імпортувалась нафта з Росії.
Зауважимо, США послабили санкції проти російської та іранської нафти. Таким чином американський уряд намагався втримати ціни на енергоносії.
Індія здійснила перший за 7 років імпорт нафти та зрідженого газу з Ірану. До цього Нью-Делі уникав такої співпраці саме через санкції США.