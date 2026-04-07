Що відомо про відновлення експорту Іраком?

Потрібно розуміти, що Ірак зазнав найбільшого падіння нафтових доходів через перекриття Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Така ситуація в Іраці, фактично, склалася через відсутність альтернативних постачань, повідомляє Reuters. Водночас країна має змогу швидко відновитися. Тобто, повернутися до рівня, що був до початку конфлікту на Близькому Сході.

Зверніть увагу! Рівень видобутку в Іраці до конфлікту складав – 4,3 мільйона барелів на добу.

Ми не отримали жодних офіційних документів щодо дозволу на прохід іракських танкерів,

– зазначив голова іракської нафтової компанії Basra Oil Company Бассем Абдул Карім.

Важливо! Бассем Абдул Карім зазначив, що існують лише усні домовленості.

Наразі Ірак видобуває приблизно 900 тисяч барелів на день. Ще в березні іракський видобуток нафти знизився на майже 80%.

Для розуміння, ситуація виглядає так:

видобуток на родовищі Румайла знизився до майже 400 тисяч барелів на добу, раніше він складав – 1,35 мільйона барелів на добу;

на родовищі Зубайр до майже 300 тисяч барелів на добу.

Кілька менших родовищ експлуатуються на обмежених рівнях, щоб забезпечити безперервний видобуток попутного газу, який використовується для виробництва електроенергії в країні, тоді як зупинки на інших об'єктах використовувалися як можливість для проведення технічного обслуговування,

– вказав Абдул Карім.

Яка ситуація з нафтою в Іраці зараз?