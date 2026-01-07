Укр Рус
7 січня, 12:10
Новий удар по Китаю: на цей раз через Венесуелу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Венесуела призупинила завантаження нафти для китайських клієнтів, але продовжує для американської Chevron.
  • Chevron відновила експорт венесуельської нафти до США після чотириденної перерви, маючи угоду на приблизно 2 мільярди доларів.

Завантаження вантажів державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA призупинилось саме для основних клієнтів у Китаї. Пауза триває вже 5 днів. Водночас нафта для американської компанії Chevron продовжує завантажуватись.

Як США отримують нафту з Венесуели?

Саме Chevron є єдиною американською компанією, що має ліцензію США та звільнена від санкцій накладених Вашингтоном на нафтову промисловість Венесуели, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як показали дані моніторингу суден, 6 січня лише кілька суден, зафрахтованих Chevron, завантажували нафту для здійснення експорту у венесуельських портах:

  • Хосе;
  • Бахо-Гранде.

Зверніть увагу! Завантаження здійснювали і інші судна. Проте вони перевозили нафту між внутрішніми портами або ж отримували її для зберігання.

У понеділок Chevron відновила експорт венесуельської нафти до США після чотириденної перерви та відкликала працівників з-за кордону до своїх венесуельських офісів, оскільки рейси до країни відновилися. Американська фірма останніми тижнями стала єдиною компанією, яка безперебійно експортує венесуельську сиру нафту, 
– вказало видання.

Не дивно, що ситуація розвивається саме так. Адже Каракас і Вашингтон досягли угоди про експорт венесуельської сирої нафти до США на приблизно 2 мільярдів доларів, повідомляє Reuters.

 

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки

Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної санкційної нафти. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, а ці гроші контролюватиму я, як президент США, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та США.

Як відомо, наразі нафта буде забиратися з суден. Потім її відправлятимуть безпосередньо до портів США. 

Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план, 
– вказав Трамп.

Що важливо знати про нафту з Венесуели зараз?

  • Як мінімум десяток суден, що є підсанкційними, були завантажені нафтою у грудні. Ці танкери застрягли у водах Венесуели. Така ситуація стала наслідком ембарго.

  • Статистика показує, що ці судна перевозили близько 12 мільйонів барелів нафти та палива. Спочатку вказані вантажі прямували для Китаю. Як потім змінились їхні маршрути, невідомо.

  • Ці підсанкційні судна відплили в "темному режимі". Тобто з вимкненими транспондерами. Імовірно, так зроблено для того, щоб прорвати блокаду США.