Новий удар по Китаю: на цей раз через Венесуелу

Завантаження вантажів державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA призупинилось саме для основних клієнтів у Китаї. Пауза триває вже 5 днів. Водночас нафта для американської компанії Chevron продовжує завантажуватись.

Як США отримують нафту з Венесуели?

Саме Chevron є єдиною американською компанією, що має ліцензію США та звільнена від санкцій накладених Вашингтоном на нафтову промисловість Венесуели, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Саме так крадуть гроші українців: найпоширеніші схеми карткового шахрайства у 2025 році

Як показали дані моніторингу суден, 6 січня лише кілька суден, зафрахтованих Chevron, завантажували нафту для здійснення експорту у венесуельських портах:

Хосе;

Бахо-Гранде.

Зверніть увагу! Завантаження здійснювали і інші судна. Проте вони перевозили нафту між внутрішніми портами або ж отримували її для зберігання.

У понеділок Chevron відновила експорт венесуельської нафти до США після чотириденної перерви та відкликала працівників з-за кордону до своїх венесуельських офісів, оскільки рейси до країни відновилися. Американська фірма останніми тижнями стала єдиною компанією, яка безперебійно експортує венесуельську сиру нафту,

– вказало видання.

Не дивно, що ситуація розвивається саме так. Адже Каракас і Вашингтон досягли угоди про експорт венесуельської сирої нафти до США на приблизно 2 мільярдів доларів, повідомляє Reuters.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної санкційної нафти. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, а ці гроші контролюватиму я, як президент США, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та США.

Як відомо, наразі нафта буде забиратися з суден. Потім її відправлятимуть безпосередньо до портів США.

Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план,

– вказав Трамп.

Що важливо знати про нафту з Венесуели зараз?