Новий удар по Китаю: на цей раз через Венесуелу
- Венесуела призупинила завантаження нафти для китайських клієнтів, але продовжує для американської Chevron.
- Chevron відновила експорт венесуельської нафти до США після чотириденної перерви, маючи угоду на приблизно 2 мільярди доларів.
Завантаження вантажів державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA призупинилось саме для основних клієнтів у Китаї. Пауза триває вже 5 днів. Водночас нафта для американської компанії Chevron продовжує завантажуватись.
Як США отримують нафту з Венесуели?
Саме Chevron є єдиною американською компанією, що має ліцензію США та звільнена від санкцій накладених Вашингтоном на нафтову промисловість Венесуели, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Як показали дані моніторингу суден, 6 січня лише кілька суден, зафрахтованих Chevron, завантажували нафту для здійснення експорту у венесуельських портах:
- Хосе;
- Бахо-Гранде.
Зверніть увагу! Завантаження здійснювали і інші судна. Проте вони перевозили нафту між внутрішніми портами або ж отримували її для зберігання.
У понеділок Chevron відновила експорт венесуельської нафти до США після чотириденної перерви та відкликала працівників з-за кордону до своїх венесуельських офісів, оскільки рейси до країни відновилися. Американська фірма останніми тижнями стала єдиною компанією, яка безперебійно експортує венесуельську сиру нафту,
– вказало видання.
Не дивно, що ситуація розвивається саме так. Адже Каракас і Вашингтон досягли угоди про експорт венесуельської сирої нафти до США на приблизно 2 мільярдів доларів, повідомляє Reuters.
Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної санкційної нафти. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, а ці гроші контролюватиму я, як президент США, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та США.
Як відомо, наразі нафта буде забиратися з суден. Потім її відправлятимуть безпосередньо до портів США.
Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план,
– вказав Трамп.
Що важливо знати про нафту з Венесуели зараз?
Як мінімум десяток суден, що є підсанкційними, були завантажені нафтою у грудні. Ці танкери застрягли у водах Венесуели. Така ситуація стала наслідком ембарго.
Статистика показує, що ці судна перевозили близько 12 мільйонів барелів нафти та палива. Спочатку вказані вантажі прямували для Китаю. Як потім змінились їхні маршрути, невідомо.
Ці підсанкційні судна відплили в "темному режимі". Тобто з вимкненими транспондерами. Імовірно, так зроблено для того, щоб прорвати блокаду США.