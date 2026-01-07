Новый удар по Китаю: на этот раз из-за Венесуэлы
- Венесуэла приостановила загрузку нефти для китайских клиентов, но продолжает для американской Chevron.
- Chevron возобновила экспорт венесуэльской нефти в США после четырехдневного перерыва, имея сделку на примерно 2 миллиарда долларов.
Загрузка грузов государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA приостановилась именно для основных клиентов в Китае. Пауза длится уже 5 дней. В то же время нефть для американской компании Chevron продолжает загружаться.
Как США получают нефть из Венесуэлы?
Именно Chevron является единственной американской компанией, которая имеет лицензию США и освобождена от санкций наложенных Вашингтоном на нефтяную промышленность Венесуэлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как показали данные мониторинга судов, 6 января только несколько судов, зафрахтованных Chevron, загружали нефть для осуществления экспорта в венесуэльских портах:
- Хосе;
- Бахо-Гранде.
Обратите внимание! Загрузку осуществляли и другие суда. Однако они перевозили нефть между внутренними портами или же получали ее для хранения.
В понедельник Chevron возобновила экспорт венесуэльской нефти в США после четырехдневного перерыва и отозвала работников из-за границы в свои венесуэльские офисы, поскольку рейсы в страну возобновились. Американская фирма в последние недели стала единственной компанией, которая бесперебойно экспортирует венесуэльскую сырую нефть,
– указало издание.
Неудивительно, что ситуация развивается именно так. Ведь Каракас и Вашингтон достигли соглашения об экспорте венесуэльской сырой нефти в США на примерно 2 миллиардов долларов, сообщает Reuters.
Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной санкционной нефти. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, а эти деньги буду контролировать я, как президент США, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и США.
Как известно, сейчас нефть будет забираться с судов. Затем ее будут отправлять непосредственно в порты США.
Я попросил министра энергетики Криса Райта немедленно выполнить этот план,
– указал Трамп.
Что важно знать о нефти из Венесуэлы сейчас?
Как минимум десяток судов, являющихся подсанкционными, были загружены нефтью в декабре. Эти танкеры застряли в водах Венесуэлы. Такая ситуация стала следствием эмбарго.
Статистика показывает, что эти суда перевозили около 12 миллионов баррелей нефти и топлива. Сначала указанные грузы направлялись для Китая. Как потом изменились их маршруты, неизвестно.
Эти подсанкционные суда отплыли в "темном режиме". То есть с выключенными транспондерами. Вероятно, так сделано для того, чтобы прорвать блокаду США.