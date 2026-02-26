США ухвалили неочікуване рішення: тепер і ця країна отримає нафту з Венесуели

Міністерство фінансів США вирішило дозволити компаніям, які хочуть отримати ліцензії, перепродавати венесуельську нафту Кубі. Йдеться саме про кубинський приватний сектор.

Що відомо про нове рішення США, щодо нафти з Венесуели?

Таким чином США прагнуть допомогти подолати проблему гострої нестачі палива в острові, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що криза на Кубі відчутно загострилась протягом останнього часу. Адже в цю країну не надходить нафта з Венесуели з моменту захоплення Мадуро.

Відсутність венесуельської нафти уже призвела до того, що:

на Кубі посилилась енергетична криза, відповідно виникають проблеми з виробництвом електроенергії;

нестача палива торкнулася не тільки звичайного транспорту, а й авіації.

Важливо! Постачання нафти для Куби призупинила і Мексика, повідомляє Bloomberg.

Цікавою є і ремарка, щодо нафтових вантажів. Адже вони мають стосуватися лише приватників та кубинського народу. Для урядових установ чи військових використовувати цю сировину не можна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що союзники Венесуели, які купували її нафту в рамках обмінів, виплат боргів та інших угод, тепер повинні платити справедливі ринкові ціни за вантажі. До цих союзників належать Китай і Куба,

– вказує видання.

Окрім цього, державний секретар США Марко Рубіо нещодавно заявив, що гуманітарна криза на Кубі виникла у першу чергу через політику місцевого уряду, а не нафтову блокаду.

Марко Рубіо Державний секретар Сполучених Штатів Америки Кубинський народ повинен знати ось що: якщо вони голодні та страждають, то це не тому, що ми не готові їм допомогти. Ми готові. Річ у тім, що на нашому шляху допомоги їм стоїть режим, Комуністична партія.

Уряд Куби зробив кроки на зустріч раніше. Адже він оголосив, що дозволяє мікро-, малим та середнім компаніям імпортувати паливо. Таким чином вони прагнуть побороти енергетичну кризу.

Що важливо знати про нафту з Венесуели для Куби?