США приняли неожиданное решение: теперь и эта страна получит нефть из Венесуэлы

Министерство финансов США решило разрешить компаниям, которые хотят получить лицензии, перепродавать венесуэльскую нефть Кубе. Речь идет именно о кубинском частном секторе.

Что известно о новом решении США, по нефти из Венесуэлы?

Таким образом США стремятся помочь преодолеть проблему острой нехватки топлива в острове, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что кризис на Кубе ощутимо обострился в последнее время. Ведь в эту страну не поступает нефть из Венесуэлы с момента захвата Мадуро.

Отсутствие венесуэльской нефти уже привело к тому, что:

на Кубе усилился энергетический кризис, соответственно возникают проблемы с производством электроэнергии;

нехватка топлива коснулась не только обычного транспорта, но и авиации.

Важно! Поставки нефти для Кубы приостановила и Мексика, сообщает Bloomberg.

Интересна и ремарка, относительно нефтяных грузов. Ведь они должны касаться только частников и кубинского народа. Для правительственных учреждений или военных использовать это сырье нельзя.

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Венесуэлы, которые покупали ее нефть в рамках обменов, выплат долгов и других соглашений, теперь должны платить справедливые рыночные цены за грузы. К этим союзникам относятся Китай и Куба,

– указывает издание.

Кроме этого, государственный секретарь США Марко Рубио недавно заявил, что гуманитарный кризис на Кубе возник в первую очередь из-за политики местного правительства, а не нефтяной блокады.

Марко Рубио Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Кубинский народ должен знать вот что: если они голодны и страдают, то это не потому, что мы не готовы им помочь. Мы готовы. Дело в том, что на нашем пути помощи им стоит режим, Коммунистическая партия.

Правительство Кубы сделало шаги на встречу раньше. Ведь оно объявило, что позволяет микро-, малым и средним компаниям импортировать топливо. Таким образом они стремятся побороть энергетический кризис.

Что важно знать о нефти из Венесуэлы для Кубы?