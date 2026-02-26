США приняли неожиданное решение: теперь и эта страна получит нефть из Венесуэлы
- США разрешили перепродажу венесуэльской нефти кубинскому частному сектору для преодоления нехватки топлива на Кубе.
- Нефть должна быть доступной только для частников и кубинского народа, а не для правительственных учреждений или военных.
Министерство финансов США решило разрешить компаниям, которые хотят получить лицензии, перепродавать венесуэльскую нефть Кубе. Речь идет именно о кубинском частном секторе.
Что известно о новом решении США, по нефти из Венесуэлы?
Таким образом США стремятся помочь преодолеть проблему острой нехватки топлива в острове, сообщает Reuters.
Нужно понимать, что кризис на Кубе ощутимо обострился в последнее время. Ведь в эту страну не поступает нефть из Венесуэлы с момента захвата Мадуро.
Отсутствие венесуэльской нефти уже привело к тому, что:
- на Кубе усилился энергетический кризис, соответственно возникают проблемы с производством электроэнергии;
- нехватка топлива коснулась не только обычного транспорта, но и авиации.
Важно! Поставки нефти для Кубы приостановила и Мексика, сообщает Bloomberg.
Интересна и ремарка, относительно нефтяных грузов. Ведь они должны касаться только частников и кубинского народа. Для правительственных учреждений или военных использовать это сырье нельзя.
Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Венесуэлы, которые покупали ее нефть в рамках обменов, выплат долгов и других соглашений, теперь должны платить справедливые рыночные цены за грузы. К этим союзникам относятся Китай и Куба,
– указывает издание.
Кроме этого, государственный секретарь США Марко Рубио недавно заявил, что гуманитарный кризис на Кубе возник в первую очередь из-за политики местного правительства, а не нефтяной блокады.
Кубинский народ должен знать вот что: если они голодны и страдают, то это не потому, что мы не готовы им помочь. Мы готовы. Дело в том, что на нашем пути помощи им стоит режим, Коммунистическая партия.
Правительство Кубы сделало шаги на встречу раньше. Ведь оно объявило, что позволяет микро-, малым и средним компаниям импортировать топливо. Таким образом они стремятся побороть энергетический кризис.
Что важно знать о нефти из Венесуэлы для Кубы?
США сейчас контролируют экспорт нефти из Венесуэлы. Такая ситуация возникла после того, как американские силы захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
До этого Венесуэла была одним из основных поставщиков сырой нефти и топлива на Кубу. Это сотрудничество продолжалось в течение последних 25 лет благодаря двустороннему пакту, который базировался преимущественно на бартере товаров и услуг.