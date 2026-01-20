Що відомо про венесуельську нафту, яка надходить до Китаю?

Саме дешевша венесуельська нафта допомагала підтримувати нафтопереробний сектор Китаю, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Теплі речі та безплатна їжа: мешканці двох областей зможуть отримати допомогу

Кораблі, які завантажилися та вирушили у плавання значною мірою до того, як минулого місяця розпочалася серйозна блокада США щодо Венесуели, ймовірно, приєднаються до флоту, який вже простоює у водах біля узбережжя Малайзії та Китаю. Багато з цих суден зберігають важку, кислу нафту цієї латиноамериканської країни, що постачалася за часів нині поваленого президента Ніколаса Мадуро,

– наголошує видання.

Зауважимо, що саме вказані постачання мали виступити короткостроковою подушкою безпеки для китайських покупців. Адже наразі ця галузь в Китаї готується до підвищення цін.

Як показують дані Kpler та Vortexa:

Судна Tamia та Loyalty, що завантажувалися у листопаді та грудні, ймовірно, є одними з останніх, які прямують на територію Азії.

Загалом ці судні перевозять близько 3,8 мільйона барелів нафти.

Водночас на плавучих сховищах знаходиться приблизно 24 мільйонів барелів венесуельської нафти. Десь половина з них перебуває в Азії.

Трейдери вказують, що, обсяги венесуельської нафти, які вже знаходяться на морі та прямують до Китаю, мають змогу покрити потреби найбільшого імпортера світу на термін 1 – 2 місяці.

Важливо! Деякі судна перевозять уже продані вантажі. А частина з них лише чекають на розвантаження та продаж.

Куди США витратили гроші від реалізації нафти з Венесуели?

Перші доходи від реалізації нафти з Венесуели уже надійшли. Вони склали приблизно 500 мільйонів доларів, повідомляє CNN.

Деталі першого продажу нафти ще до кінця невідомі (їх не розкриває Білий дім). Проте однозначно можна сказати, що цей процес триватиме і далі.

Команда президента Трампа сприяє позитивним, постійним переговорам з нафтовими компаніями, які готові та бажають зробити безпрецедентні інвестиції для відновлення нафтової інфраструктури Венесуели,

– каже речник Білого дому Тейлор Роджерс.

Важливо! Наразі відомо, що венесуельську нафту США пропонують трейдерам зі знижкою. Різниця помітна, якщо орієнтуватися на ціни сировини з інших держав. Зокрема, з Канади.

Як США отримали контроль над нафтою з Венесуели?