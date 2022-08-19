Важливий фактор для економіки: як закінчує тиждень ринок нафти

На ринку нафти зафіксували цікаву статистику. Скільки коштують відомі марки нафти Brent та WTI та що прогнозують експерти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent закінчує черговий робочий тиждень із ціною на рівні 96,40 долара за барель, що на 0,58 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгів ця марка нафти втратила 0,20%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 90,51 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 0,36 долара коштує більше. З початку торгів у п'ятницю ця марка нафти пішла вгору 0,01%.

Тоді як за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 96,29 долара за барель (+ 0,44 долара),

за барель (+ 0,44 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 90,43 долара (+ 0,24 долара).

Недавно ціни на нафту впали до мінімуму за кілька місяців. Така динаміка пішла у розріз з очікуваннями аналітиків. Для цього є низка причини – потенційна рецесія, політика центробанків щодо інфляції, зміцнення долара США. Проте навряд чи ймовірне падіння цін на пальне відчують в Україні , через повернення акцизу.

Що відбувається на ринку

У четвер ціни на нафту пішли вгору через звіт про запаси нафти у США, які скоротилися на 7 мільйонів барелів. Також згадують про заборону на російську нафту до кінця року. Ці фактори компенсували побоювання щодо того, що потенційна рецесія у розвинених країнах може вдарити по попиту, за даними Reuters.

До того ж 17 серпня 2022 року нафта впала до мінімального рівня за 6 місяців після короткого зростання. Тут теж неабияку роль відіграє рецесію, оскільки занепокоєння щодо перспективи глобальної кризи, яка послабить попит, затьмарило звіт про зниження запасів нафти та бензину в США, інформує Reuters.

Прогнози експертів щодо нафти: