Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent закінчує черговий робочий тиждень із ціною на рівні 96,40 долара за барель, що на 0,58 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгів ця марка нафти втратила 0,20%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 90,51 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 0,36 долара коштує більше. З початку торгів у п'ятницю ця марка нафти пішла вгору 0,01%.

До теми! Недавно ціни на нафту впали до мінімуму за кілька місяців. Така динаміка пішла у розріз з очікуваннями аналітиків. Для цього є низка причини – потенційна рецесія, політика центробанків щодо інфляції, зміцнення долара США. Проте навряд чи ймовірне падіння цін на пальне відчують в Україні, через повернення акцизу.

Тоді як за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 96,29 долара за барель (+ 0,44 долара),

за барель (+ 0,44 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 90,43 долара (+ 0,24 долара).

Що відбувається на ринку

У четвер ціни на нафту пішли вгору через звіт про запаси нафти у США, які скоротилися на 7 мільйонів барелів. Також згадують про заборону на російську нафту до кінця року. Ці фактори компенсували побоювання щодо того, що потенційна рецесія у розвинених країнах може вдарити по попиту, за даними Reuters.

До того ж 17 серпня 2022 року нафта впала до мінімального рівня за 6 місяців після короткого зростання. Тут теж неабияку роль відіграє рецесію, оскільки занепокоєння щодо перспективи глобальної кризи, яка послабить попит, затьмарило звіт про зниження запасів нафти та бензину в США, інформує Reuters.

Прогнози експертів щодо нафти: