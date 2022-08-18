Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозував, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Літо скоро завершиться, а серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні майже 95 доларів, за даними Finance!Yahoo, передає 24 канал. У вівторок, 16 серпня, ціна взагалі опустилася нижче 92 доларів.

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Чому нафта падає в ціні

Економіки великих країн входять у стан рецесії. До прикладу, США звітують про два квартали скорочення ВВП. Не кращ ситуація у Європі. В таких умовах вповільнюється й виробництво, а з ним і попит на нафту.

Центральні банки різних країн стрімко підвищують облікові ставки, борючись з інфляцією. Через це багато економістів та інвесторів очікують глоабльну рецесію, яка обвалиить попит на на нафту ще більше.

Китай, як найбільший споживач нафти у світі, зараз споживає її менше. Частково це пов'язвано з коронвірусом, через спалах якого Китай знову вводив локдауни.

Долар США рекордно зміцнився щодо інших валют. Це теж проблема для ринку нафти – оскільки на світовому ринку розрахунок за нафту йде у доларах, то іншим країнам тепер нафта обходиться дорожче, і вони купують її менше.

Міжнародний валютний фонд вже знизив прогноз зростання світової економіки: у 2022 році економіка зросте всього на 0,4%, а через рік – на 0,7%. На всіх цих новинах, які свідчать про падіння попиту, нафта впала в ціні.

Чи впадуть ціни на пальне

Україна імпортує пальне з Європи. Тож логічно б було, що падіння цін на нафту у Європі призведе до того, що ціни на бензин та дизель в Україні теж впадуть. Однак цього зараз не відбувається – принаймні суттєвого падіння ціни на великих мережах АЗС немає. Однак, за словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, саме падіння цін на світовому ринку не дасть українцям відчути повернення акцизу на пальне.

Нагадаємо, що уряд планує повернути акциз – тепер він буде у розмірі 100 євро на 1000 літрів. Це десь 4 гривні на літрі.

Ціни закупівельні будуть знижуватися. І зараз дуже гарний момент, щоб ввести ці акцизи. І для споживача це пройде непомітно,

– розповів Сергій Куюн.

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