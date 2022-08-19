Сколько стоят эталонные марки нефти
Марка нефти Brent заканчивает очередную рабочую неделю с ценой на уровне 96,40 доллара за баррель, что на 0,58 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торгов эта марка нефти потеряла 0,20%, согласно данным Finance! Yahoo.
Интересно Первые признаки улучшения мировой экономики: какие перспективы это открывает
Сентябрьские же контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 90,51 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 0,36 доллара стоит больше. С начала торгов в пятницу эта марка нефти пошла вверх 0,01%.
В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:
- марка Brent торгуется на уровне 96,29 доллара за баррель (+0,44 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 90,43 доллара (+0,24 доллара).
Что происходит на рынке
В четверг цены на нефть пошли вверх из-за отчета о запасах нефти в США, которые сократились на 7 миллионов баррелей. Также упоминается о запрете на российскую нефть до конца года. Эти факторы компенсировали опасения по поводу того, что потенциальная рецессия в развитых странах может ударить по спросу, по данным Reuters.
К тому же 17 августа 2022 года нефть упала до минимального уровня через 6 месяцев после короткого роста. Здесь тоже большую роль играет рецессия, поскольку беспокойство относительно перспективы глобального кризиса, который ослабит спрос, затмил отчет о снижении запасов нефти и бензина в США, информирует Reuters.
Прогнозы экспертов по нефти:
- В Goldman Sachs полагают, что цена нефти под маркой Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.