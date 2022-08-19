Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent заканчивает очередную рабочую неделю с ценой на уровне 96,40 доллара за баррель, что на 0,58 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торгов эта марка нефти потеряла 0,20%, согласно данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 90,51 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 0,36 доллара стоит больше. С начала торгов в пятницу эта марка нефти пошла вверх 0,01%.

К теме! Недавно цены на нефть упали до минимума за несколько месяцев. Такая динамика пошла в разрез с ожиданиями аналитиков. На это есть ряд причин – потенциальная рецессия, политика центробанков по инфляции, укрепление доллара США. Однако вряд ли вероятное падение цен на топливо почувствуют в Украине из-за возвращения акциза.

В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 96,29 доллара за баррель (+0,44 доллара),

за баррель (+0,44 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 90,43 доллара (+0,24 доллара).

Что происходит на рынке

В четверг цены на нефть пошли вверх из-за отчета о запасах нефти в США, которые сократились на 7 миллионов баррелей. Также упоминается о запрете на российскую нефть до конца года. Эти факторы компенсировали опасения по поводу того, что потенциальная рецессия в развитых странах может ударить по спросу, по данным Reuters.

К тому же 17 августа 2022 года нефть упала до минимального уровня через 6 месяцев после короткого роста. Здесь тоже большую роль играет рецессия, поскольку беспокойство относительно перспективы глобального кризиса, который ослабит спрос, затмил отчет о снижении запасов нефти и бензина в США, информирует Reuters.

Прогнозы экспертов по нефти: