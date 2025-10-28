Как подешевела российская нефть?

Спотовая стоимость ESPO на этой неделе была предложена на 50 центов дешевле, по сравнению с ценой эталонной нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! ESPO – нефть, экспортируемая с Дальнего Востока.

Стоимость этой нефти начала снижаться после того, как из-за западных санкций китайские НПЗ были вынуждены отменить некоторые закупки.

ESPO пользуется благосклонностью как государственных китайских НПЗ, так и частных национальных перерабатывающих компаний, которые известны как "чайники" и имеют опыт обработки сырых грузов, внесенных в черный список США,

– сообщает издание.

Как показывают подсчеты, частные перерабатывающие компании потребляют примерно 800 тысяч баррелей российской дальневосточной сырой нефти в день. Предположительно, этот спрос не изменится.

Что нужно знать о стоимости нефти сейчас?