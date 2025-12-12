Недієві санкції таки працюють: як скоротились доходи Росії від нафти

В Росії відчутно скоротились доходи від нафти та нафтопродуктів. Йдеться, зокрема, про листопад. Теперішній рівень російських доходів за нафту, відповідає тому, який був у 2022 році.

Які доходи Росії від експорту нафти зараз?

Як показує статистика, загалом доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді 2025 року скоротилися на 1,92 мільярда доларів, якщо порівнювати із жовтнем, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! Водночас вказаний дохід скоротився на 3,59 мільярда доларів рік до року.

Загалом дохід Росії у листопаді від реалізації нафти та нафтопродуктів сягнув 11 мільярдів доларів. Потрібно розуміти, що для російського бюджету ці надходження недостатні. Адже раніше саме Росія вважалася третім за величиною виробником нафти у світі, повідомляє Euractiv.

Що стало причинами скорочення доходів Росії:

санкції;

зупинка НПЗ Росії (внаслідок атак українських безпілотників) і, відповідне, скорочення експорту російської нафти.

Атаки України на тіньовий флот та морські нафтові об'єкти Росії, що порушують санкції, скоротили майже половину експорту російської нафти морським транспортом через Чорне море у листопаді,

– повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Що відомо про ситуацію з нафтою в Росії зараз?