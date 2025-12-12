Недейственные санкции таки работают: как сократились доходы России от нефти

В России ощутимо сократились доходы от нефти и нефтепродуктов. Речь идет, в частности, о ноябре. Нынешний уровень российских доходов за нефть, соответствует тому, который был в 2022 году.

Какие доходы России от экспорта нефти сейчас?

Как показывает статистика, в целом доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2025 года сократились на 1,92 миллиарда долларов, если сравнивать с октябрем, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Обратите внимание! В то же время указанный доход сократился на 3,59 миллиарда долларов год к году.

В целом доход России в ноябре от реализации нефти и нефтепродуктов достиг 11 миллиардов долларов. Нужно понимать, что для российского бюджета эти поступления недостаточны. Ведь раньше именно Россия считалась третьим по величине производителем нефти в мире, сообщает Euractiv.

Что стало причинами сокращения доходов России:

санкции;

остановка НПЗ России (вследствие атак украинских беспилотников) и, соответствующее, сокращение экспорта российской нефти.

Атаки Украины на теневой флот и морские нефтяные объекты России, нарушающие санкции, сократили почти половину экспорта российской нефти морским транспортом через Черное море в ноябре,

– сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Что известно о ситуации с нефтью в России сейчас?