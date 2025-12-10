Яка ціна продажу російської нафти зараз?

Наприклад, у Новоросійську на тижні, що завершився 7 грудня, вантажі Urals реалізовувались в середньому за – 38,28 долара за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Таке сталося вперше в історії: ціна срібла встановила небачений рекорд

Зверніть увагу! Саме Urals вважається головною експортною маркою російських нафтовиків.

Для розуміння, теперішня ціна на майже 2,8 долара дешевше ніж тиждень тому. Знизились і ціни у балтійських портах:

вони впали на приблизно 2,4 долара за тиждень;

тепер вартість сягає 41,16 долара за барель.

Середня знижка на Urals, яку дають російські нафтовики до марки Brent, досягла 25,8 долара за барель і наблизилася до історичних рекордів,

– наголошує розвідка.

Діє знижка і на інший сорт російської нафти – ESPO. Станом на зараз, саме його вивозять із тихоокеанських портів до Китаю. Як відомо, ESPO подешевшала на 1,6 долара за тиждень, тепер вона складає – 52,32 долара за барель, повідомляє Bloomberg,

Що впливає на ціну російської нафти зараз?