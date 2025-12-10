Яка ціна продажу російської нафти зараз?
Наприклад, у Новоросійську на тижні, що завершився 7 грудня, вантажі Urals реалізовувались в середньому за – 38,28 долара за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Зверніть увагу! Саме Urals вважається головною експортною маркою російських нафтовиків.
Для розуміння, теперішня ціна на майже 2,8 долара дешевше ніж тиждень тому. Знизились і ціни у балтійських портах:
- вони впали на приблизно 2,4 долара за тиждень;
- тепер вартість сягає 41,16 долара за барель.
Середня знижка на Urals, яку дають російські нафтовики до марки Brent, досягла 25,8 долара за барель і наблизилася до історичних рекордів,
– наголошує розвідка.
Діє знижка і на інший сорт російської нафти – ESPO. Станом на зараз, саме його вивозять із тихоокеанських портів до Китаю. Як відомо, ESPO подешевшала на 1,6 долара за тиждень, тепер вона складає – 52,32 долара за барель, повідомляє Bloomberg,
Що впливає на ціну російської нафти зараз?
Ще в кінці жовтня США впровадили санкції проти російських нафтових гігантів: "Роснефті" та "Лукойла". Американський уряд дав місяць країнам, що купують нафту з Росії, аби розв'язати це питання. Інакше Трамп пообіцяв вторинні обмеження.
Завдяки цим обмеженням, Трамп хотів змусити Путіна зробити крок до миру в Україні. Проте російський лідер лише висміяв ці санкції, назвавши їх незначними.
Через значні обмеження, Росія почала реалізовувати нафту зі значною знижкою. Таким чином Москва прагне привабити потенційних покупців. Зокрема, йдеться про Китай та Індію.