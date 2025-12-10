Какая цена продажи российской нефти сейчас?
Например, в Новороссийске на неделе, завершившейся 7 декабря, грузы Urals реализовывались в среднем за – 38,28 доллара за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Обратите внимание! Именно Urals считается главной экспортной маркой российских нефтяников.
Для понимания, нынешняя цена почти на 2,8 доллара дешевле чем неделю назад. Снизились и цены в балтийских портах:
- они упали на примерно 2,4 доллара за неделю;
- теперь стоимость достигает 41,16 доллара за баррель.
Средняя скидка на Urals, которую дают российские нефтяники к марке Brent, достигла 25,8 доллара за баррель и приблизилась к историческим рекордам,
– отмечает разведка.
Действует скидка и на другой сорт российской нефти – ESPO. По состоянию на сейчас, именно его вывозят из тихоокеанских портов в Китай. Как известно, ESPO подешевела на 1,6 доллара за неделю, теперь она составляет – 52,32 доллара за баррель, сообщает Bloomberg,
Что влияет на цену российской нефти сейчас?
Еще в конце октября США ввели санкции против российских нефтяных гигантов: "Роснефти" и "Лукойла". Американское правительство дало месяц странам, покупающим нефть из России, чтобы решить этот вопрос. Иначе Трамп пообещал вторичные ограничения.
Благодаря этим ограничениям, Трамп хотел заставить Путина сделать шаг к миру в Украине. Однако российский лидер лишь высмеял эти санкции, назвав их незначительными.
Из-за значительных ограничений, Россия начала реализовывать нефть со значительной скидкой. Таким образом Москва стремится привлечь потенциальных покупателей. В частности, речь идет о Китае и Индии.