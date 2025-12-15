Експорт морської нафти обвалився: новий удар для Кремля
- Експорт російської нафти морським шляхом стикається з проблемами через санкції.
- Ціни на російську нафту Urals та ESPO значно знизилися.
Статистика показує, що Росія продовжує нарощувати відвантаження сирої нафти. Водночас ситуація для Москви не покращується. Зокрема, можливості Росії обмежують санкції.
Що відбувається з експортом нафти з Росії?
Наразі відчутні проблеми саме в експорті нафти морським шляхом, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Хто володіє золотим багатством світу: лідерує одна з провідних економік
Чому виникають проблеми з експортом російської нафти морським шляхом:
- значна частина судів залишається в морі без розвантаження, зокрема, через те, що перевізники здійснюють зміну портів призначення;
- до того ж для обходу обмежень відбуваються операції ship-to-ship.
Наразі ситуація з обсягами російської "нафти на воді" має такий вигляд:
- із початку грудня 2025 року, на танкерах знаходяться приблизно – 180 мільйонів барелів російської сирої нафти;
- для розуміння, це на 28% більше, ніж було зафіксовано в кінці серпня.
Зверніть увагу! Це максимальний рівень із 2022 року.
Разом з цим, скорочуються експортні доходи:
- наприклад, ціни на Urals у Балтійському регіоні впали до 41,16 долара за барель;
- у Чорному морі ціна цієї марки знизилась до – 38,28 долара за барель;
- сорт ESPO подешевшав до 52,36 долара за барель;
- наприклад, ESPO для Китаю продають із дисконтом 5 – 6 доларів за барель, відносно Brent, повідомляє Reuters.
Перевантажені маршрути, накопичення нафти в морі та зростання ризиків для покупців сигналізують про структурне погіршення умов російського експорту. Логістика дорожчає, залежність від тіньового флоту посилюється, а ціновий тиск на російські сорти нафти зростатиме, ще більше обмежуючи можливості обходу санкцій,
– наголошує розвідка.
Що впливає на російську нафту зараз?
Значний вплив на російську нафту зараз мають саме санкції. Зокрема, йдеться про обмеження проти "Лукойла" та "Роснефті", які впровадили США ще у жовтні. До цих санкцій доєдналися і інші країни, наприклад, ЄС.
В результаті обмежень США, індійські покупці почали скорочувати експорт російської нафти. Зауважимо, що Індія стала одним з найбільших клієнтів Росії з 2022 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль втратив значну частину європейського ринку. Тоді Москва спробувала переорієнтуватися на інші країни, у тому числі Індію.