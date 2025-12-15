Экспорт морской нефти обвалился: новый удар для Кремля
- Экспорт российской нефти морским путем сталкивается с проблемами из-за санкций.
- Цены на российскую нефть Urals и ESPO значительно снизились.
Статистика показывает, что Россия продолжает наращивать отгрузки сырой нефти. При этом, ситуация для Москвы не улучшается. В частности, возможности России ограничивают санкции.
Что происходит с экспортом нефти из России?
Сейчас ощутимые проблемы именно в экспорте нефти морским путем, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Почему возникают проблемы с экспортом российской нефти морским путем:
- значительная часть судов остается в море без разгрузки, в частности, из-за того, что перевозчики осуществляют смену портов назначения;
- к тому же для обхода ограничений происходят операции ship-to-ship.
Сейчас ситуация с объемами российской "нефти на воде" выглядит так:
- с начала декабря 2025 года, на танкерах находятся примерно – 180 миллионов баррелей российской сырой нефти;
- для понимания, это на 28% больше, чем было зафиксировано в конце августа.
Обратите внимание! Это максимальный уровень с 2022 года.
Вместе с этим, сокращаются экспортные доходы:
- например, цены на Urals в Балтийском регионе упали до 41,16 доллара за баррель;
- в Черном море цена этой марки снизилась до – 38,28 доллара за баррель;
- сорт ESPO подешевел до 52,36 доллара за баррель;
- например, ESPO для Китая продают с дисконтом 5 – 6 долларов за баррель, относительно Brent, сообщает Reuters.
Перегруженные маршруты, накопления нефти в море и рост рисков для покупателей сигнализируют о структурном ухудшении условий российского экспорта. Логистика дорожает, зависимость от теневого флота усиливается, а ценовое давление на российские сорта нефти будет расти, еще больше ограничивая возможности обхода санкций,
– отмечает разведка.
Что влияет на российскую нефть сейчас?
Значительное влияние на российскую нефть сейчас имеют именно санкции. В частности, речь идет об ограничениях против "Лукойла" и "Роснефти", которые внедрили США еще в октябре. К этим санкциям присоединились и другие страны, например, ЕС.
В результате ограничений США, индийские покупатели начали сокращать экспорт российской нефти. Заметим, что Индия стала одним из крупнейших клиентов России с 2022 года. После полномасштабного вторжения в Украину, Кремль потерял значительную часть европейского рынка. Тогда Москва попыталась переориентироваться на другие страны, в том числе Индию.