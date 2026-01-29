Яка виплата дітям з інвалідністю у 2026 році?
Мова йде про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, про що зазначили у Пенсійному фонді.
Читайте також Українці можуть отримати майже 11 тисяч гривень: хто має право подати заявку
У 2026 році він становить 2 595 гривень на місяць. Виплата для дітей з інвалідністю ж становить 70% від прожиткового мінімуму. Тобто це 1 816,50 гривень на місяць.
Допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років призначається законному представнику дитини. І це незалежно від того, хто зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, виданому лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.
Підтримка визначається на строк:
- визначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, виданому відповідно до затвердженого МОЗ Порядку;
- але не більше, ніж до місяця, у якому дитина досягає 18-річного віку включно.
Виплата припиняється, якщо дитина з інвалідністю пропустила строк переогляду стану здоров’я лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.
Зверніть увагу! Допомога, яка призначена на дитину з інвалідністю, виплачується незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.
Подати заяву на отримання послуги можна онлайн або особисто. Про це повідомили у Дії.
Особисто подання відбувається шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) до підрозділу Пенсійного фонду України або уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або особисто в Центрі надання адміністративних послуг.
Зауважте! Результат людина отримає на електронну пошту – має прийти лист з рішенням щодо призначення допомоги.
Що ще слід знати про виплати?
- Людина, яка постійно проживає або зареєстрована разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (яка потребує постійного стороннього догляду) або здійснює догляд за такою особою (незалежно від факту роботи) може отримувати виплати. Сума визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена родини (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців.
- Водночас особи, які отримали інвалідність через вибухонебезпечні предмети, мають право на одноразову компенсацію від уряду. Її сума залежить від групи інвалідності, яку людина отримала.