Яка виплата дітям з інвалідністю у 2026 році?

Мова йде про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, про що зазначили у Пенсійному фонді.

У 2026 році він становить 2 595 гривень на місяць. Виплата для дітей з інвалідністю ж становить 70% від прожиткового мінімуму. Тобто це 1 816,50 гривень на місяць.

Допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років призначається законному представнику дитини. І це незалежно від того, хто зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, виданому лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.

Підтримка визначається на строк:

визначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, виданому відповідно до затвердженого МОЗ Порядку;

але не більше, ніж до місяця, у якому дитина досягає 18-річного віку включно.

Виплата припиняється, якщо дитина з інвалідністю пропустила строк переогляду стану здоров’я лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.

Зверніть увагу! Допомога, яка призначена на дитину з інвалідністю, виплачується незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.

Подати заяву на отримання послуги можна онлайн або особисто. Про це повідомили у Дії.

Особисто подання відбувається шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) до підрозділу Пенсійного фонду України або уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або особисто в Центрі надання адміністративних послуг.