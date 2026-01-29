Почему Испания не задержала судно с российской нефтью?
Как известно, 22 января у танкера сломался двигатель. После этого судно начало дрейфовать в международных водах, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Танкер находился примерно в 33 милях к югу от Адры в провинции Альмерия. Сейчас этот район является частью испанской поисково-спасательной зоны.
Затем танкер с российской нефтью был сопровожден спасательным судном из Испании и доставлен в порт Марокко. При этом, не было применено никаких мер для задержания подсанкционного объекта.
Марокко, союзник США, поддерживает хорошие связи с Россией, и в октябре эти две страны подписали соглашение о рыболовстве, которое позволяет российским судам ловить рыбу в атлантических водах Марокко,
– указывает издание.
Интересно, что Кремль считает Марокко одним из ключевых союзников, сообщает "Минпросвещения России". Это неудивительно, ведь эти страны активно сотрудничают. В частности, именно Марокко помогало России получать электронику в обход санкций.
Важно! Еще до ноября указанное подсанкционное судно имело название – Marabella Sun. Ходило оно под флагом Мозамбика.
Что важно знать о "теневом флоте" России сейчас?
Сейчас в мире действует примерно от 1 200 до 1 600 танкеров, которые относятся к "теневому флоту". Именно эти суда помогают России обходить санкции и экспортировать нефть.
Обычно к "теневому флоту" относятся именно старые суда, где нет четкой структуры собственности. К тому же для этих танкеров отсутствует страхование первого уровня.
Еще ранее стало известно, что 14 стран ЕС выпустили совместное предупреждение для танкеров из "теневого флота" в Балтийском и Северном морях. Эти суда должны плавать под одним флагом и иметь действующие документы для безопасности, страхования