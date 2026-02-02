Доходи Росії від ключової галузі падають: скільки насправді отримує Москва

Доходи Росії від експорту енергоресурсів падають. Цьому сприяє падіння світових цін на нафту. Також варто враховувати наслідки санкцій проти Росії.

Як змінились доходи Росії від нафти?

Для розуміння, раніше доходи від нафти складали – 40 – 50% від усіх надходжень до федерального бюджету, повідомляє Bild.

Читайте також Ці 5 років можуть збільшити пенсію: найвигідніші періоди стажу для пенсії

Наразі економічні проблеми Росії стали усе більш помітні. А розв'язання цих негараздів унеможливлюється. Одного з найбільших ударів зазнав саме нафтовий сектор Росії.

У документі, з яким ознайомився BILD, наголошується, що негативні тенденції в російській економіці посилюються, а держава дедалі гірше справляється з тим, щоб їх згладжувати. При цьому не йдеться про прогноз краху, проте дані показують, що російська влада, продовжуючи війну, ставить економіку країни у вразливе становище,

– наголошує видання.

Важливо! Оцінки німецького уряду показують, що доходи від нафти у 2026 році забезпечать приблизно п'яту частину від усіх бюджетних доходів Росії.

Зауважимо, що бюджет Росії усе більше витрачається саме на війну:

приблизно 40% від усіх держвитрат це кошти, спрямовані на оборону та безпеку зазначається в бюджеті на 2026, повідомляє Moscow Times;

окрім цього, зростає залежність Росії від Китаю.

Цікаво! Оцінки свідчать, що приблизно 87% критично важливих для російської військової промисловості товарів забезпечує саме Китай.

Резервний фонд Росії також скоротився. Він складає орієнтовно – 42 мільярди євро. Для розуміння, це майже вдвічі менше, ніж було на початку повномасштабної війни.

Що ще важливо знати про доходи Росії від нафти?