Как изменились доходы России от нефти?
Для понимания, ранее доходы от нефти составляли – 40 – 50% от всех поступлений в федеральный бюджет, сообщает Bild.
Сейчас экономические проблемы России стали все более заметны. А их решение становится невозможным. Один из самых больших ударов получил именно нефтяной сектор России.
В документе, с которым ознакомился BILD, отмечается, что негативные тенденции в российской экономике усиливаются, а государство все хуже справляется с тем, чтобы их сглаживать. При этом речь не идет о прогнозе краха, однако данные показывают, что российские власти, продолжая войну, ставит экономику страны в уязвимое положение,
– отмечает издание.
Важно! Оценки немецкого правительства показывают, что доходы от нефти в 2026 году обеспечат примерно пятую часть от всех бюджетных доходов России.
Заметим, что бюджет России все больше тратится именно на войну:
- примерно 40% от всех госрасходов это средства, направленные на оборону и безопасность отмечается в бюджете на 2026, сообщает Moscow Times;
- кроме этого, растет зависимость России от Китая.
Интересно! Оценки свидетельствуют, что примерно 87% критически важных для российской военной промышленности товаров обеспечивает именно Китай.
Резервный фонд России также сократился. Он составляет ориентировочно – 42 миллиарда евро. Для понимания, это почти вдвое меньше, чем было в начале полномасштабной войны.
Что еще важно знать о доходах России от нефти?
Статистика показывает, что доходы России от экспорта нефти уже сокращались. Они снизились почти на 20% в 2025, если сравнивать с данными за 2024.
Еврокомиссия стремится способствовать тому, чтобы ЕС отказался от российской нефти. С ядерным топливом не все так просто. Европе нужно больше времени, чтобы подготовиться к этим изменениям.
Страны массово отказываются от российской нефти. В том числе и Индия. Этому способствуют не только санкции, но и пошлины, которые внедрял Трамп.