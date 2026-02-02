Как изменились доходы России от нефти?

Для понимания, ранее доходы от нефти составляли – 40 – 50% от всех поступлений в федеральный бюджет, сообщает Bild.

Читайте также Эти 5 лет могут увеличить пенсию: самые выгодные периоды стажа для пенсии

Сейчас экономические проблемы России стали все более заметны. А их решение становится невозможным. Один из самых больших ударов получил именно нефтяной сектор России.

В документе, с которым ознакомился BILD, отмечается, что негативные тенденции в российской экономике усиливаются, а государство все хуже справляется с тем, чтобы их сглаживать. При этом речь не идет о прогнозе краха, однако данные показывают, что российские власти, продолжая войну, ставит экономику страны в уязвимое положение,

– отмечает издание.

Важно! Оценки немецкого правительства показывают, что доходы от нефти в 2026 году обеспечат примерно пятую часть от всех бюджетных доходов России.

Заметим, что бюджет России все больше тратится именно на войну:

примерно 40% от всех госрасходов это средства, направленные на оборону и безопасность отмечается в бюджете на 2026, сообщает Moscow Times;

кроме этого, растет зависимость России от Китая.

Интересно! Оценки свидетельствуют, что примерно 87% критически важных для российской военной промышленности товаров обеспечивает именно Китай.

Резервный фонд России также сократился. Он составляет ориентировочно – 42 миллиарда евро. Для понимания, это почти вдвое меньше, чем было в начале полномасштабной войны.

Что еще важно знать о доходах России от нефти?