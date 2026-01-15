Які дитячі виплати передбачені у 2026 році?

Документ передбачає оновлення системи "дитячих" виплат – від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

З першого дня 2026 року в Україні запроваджується допомога для догляду за дитиною до одного року. Виплати передбачені щомісяця у розмірі 7 тисяч гривень. А для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 гривень (із застосуванням коефіцієнта 1,5).

Для подачі заяви слід звернутися до ПФУ та надати:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує повноваження законного представника (у разі подачі не батьками);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Важливо! Нову допомога по догляду призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Заявник також може скористатися сервісом Дія.Шеринг – це можливість передати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування,

– порадили у Мінсоцполітики.

Право на таку допомогу надається матері або іншому законному представнику дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників). Тобто фактично людині, яка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Зверніть увагу! Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині не виповнилося одного року, то мати або інший законний представник дитини, які здійснюють догляд, має право з цієї дати отримувати щомісячну допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Що ще відомо про виплати в Україні?