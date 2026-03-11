Що відомо про повернення Європи до енергоносіїв з Росії?

Як сказала президентка Єврокомісії, Європа має вибудовувати довгострокову стратегію, повідомляє Reuters.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії У нинішній кризі деякі стверджують, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії та навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою.

Річ у тім, що через напругу на Близькому Сході зросли ціни на енергоносії. Збільшення безпрецедентне. Для розуміння, ціна нафти сягала 119 доларів за барель у понеділок.

За словами Фонд дер Ляєн, ЄС підготував варіанти зниження цін на енергоносії. До таких методів належать:

краще використання угод про купівлю електроенергії;

впровадження заходів держдопомоги;

введення субсидій і так далі.

Зауважимо, що США вже зробили поступки, щодо російських енергоносіїв. Йдеться, зокрема, про дозвіл від американського уряду для Індії купувати нафту з Росії, повідомляє The New York Times.

Що відомо про дозвіл від США для Індії?

Білий Дім видав 30-денний дозвіл для Індії. Таким чином Нью-Делі зможе офіційно купувати російську нафту. Зауважимо, що йдеться лише про у сировину що застрягла в морі.

На думку американського уряду, цей короткостроковий дозвіл відчутно не вплине на доходи Росії. Скасування частини обмежень має на меті не тільки допомогу для Індії, таким чином прагнуть зменшити ціни на нафту.

Нагадаємо! Індія почала активно купувати російську нафту після 2022 року. В кінці 2025 ця країна скоротила закупівлі. Причиною цього став тиск Вашингтона на Нью-Делі.