Что известно о возвращении Европы к энергоносителям из России?

Как сказала президент Еврокомиссии, Европа должна выстраивать долгосрочную стратегию, сообщает Reuters.

Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии В нынешнем кризисе некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой.

Дело в том, что из-за напряжения на Ближнем Востоке выросли цены на энергоносители. Увеличение беспрецедентное. Для понимания, цена нефти достигала 119 долларов за баррель в понедельник.

По словам Фонд дер Ляйен, ЕС подготовил варианты снижения цен на энергоносители. К таким методам относятся:

лучшее использование соглашений о покупке электроэнергии;

внедрение мер госпомощи;

введение субсидий и так далее.

Заметим, что США уже пошли на уступки, относительно российских энергоносителей. Речь идет, частности, о разрешении от американского правительства для Индии покупать нефть из России, сообщает The New York Times.

Что известно о разрешении от США для Индии?

Белый Дом выдал 30-дневное разрешение для Индии. Таким образом Нью-Дели сможет официально покупать российскую нефть. Заметим, что речь идет только о застрявшем в море сырье.

По мнению американского правительства, это краткосрочное разрешение ощутимо не повлияет на доходы России. Отмена части ограничений имеет целью не только помощь для Индии, таким образом стремятся уменьшить цены на нефть.

Напомним! Индия начала активно покупать российскую нефть после 2022 года. В конце 2025 эта страна сократила закупки. Причиной этого стало давление Вашингтона на Нью-Дели.