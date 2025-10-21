Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Останній ривок: чому зростають обсяги імпорту російської нафти
21 жовтня, 16:15
2

Останній ривок: чому зростають обсяги імпорту російської нафти

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Поставки сирої нафти з Росії рекордно зросли за останні 4 тижні, досягнувши найвищого рівня за 29 місяців.
  • Росія збільшує обсяги видобутку нафти в рамках договору ОПЕК+, а порти працюють на межі історичних максимумів, що може призвести до подальшого збільшення постачань.

За останні 4 тижні рекордно зросли поставки сирої нафти з Росії. Це найвищий рівень за 29 місяців.

Чому зростають обсяги постачань російської нафти?

Як відомо, Росія збільшує обсяги видобутку сирої нафти. Це відбувається в рамках договору ОПЕК+, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Нова загроза для Кремля: ще одна країна готова відмовитись від ЗПГ з Росії

Обсяги поставок можуть наблизитися до піку, оскільки порти працюють близько до історичних максимумів, пошкоджені нафтопереробні заводи збільшують пропускну здатність після ремонту, а зима швидко наближається, 
– зазначає видання.

Зверніть увагу! Якщо опиратися на чотиритижневий показник, вийде, що за останній період з російських портів щотижня відправлялося 35 суден, які перевозять сиру нафту. Це лише на 1 танкер менше, ніж на початку 2022. 

Зауважимо, що, якщо Росія зможе ефективно відновлювати НПЗ, зростатимуть і темпи переробки. В такому випадку, імовірно, частина сировини буде направлена на внутрішній ринок. Зокрема, для забезпечення потреб російських військових.

Останні важливі новини про російську нафту

  • Трамп продовжує наполягати, що Індія має відмовитися від російської нафти. Американський президент наголошує, що купуючи у Росії, Нью-Делі сприяє продовженню війни в Україні.

  • Індія поки не зменшує імпорт російської нафти. Попри американські тарифи, Нью-Делі не поспішає відмовлятися від постачань з Росії.

Важливо!  Ціни на нафту знижуються другий день підряд. Цьому, зокрема, сприяє напруження, яке виникло між Китаєм та США, повідомляє повідомляє Reuters.