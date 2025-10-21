За последние 4 недели рекордно выросли поставки сырой нефти из России. Это самый высокий уровень за 29 месяцев.

Почему растут объемы поставок российской нефти?

Как известно, Россия увеличивает объемы добычи сырой нефти. Это происходит в рамках договора ОПЕК+, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Объемы поставок могут приблизиться к пику, поскольку порты работают близко к историческим максимумам, поврежденные нефтеперерабатывающие заводы увеличивают пропускную способность после ремонта, а зима быстро приближается,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Если опираться на четырехнедельный показатель, получится, что за последний период из российских портов еженедельно отправлялось 35 судов, которые перевозят сырую нефть. Это лишь на 1 танкер меньше, чем в начале 2022 года.

Заметим, что, если Россия сможет эффективно восстанавливать НПЗ, будут расти и темпы переработки. В таком случае, вероятно, часть сырья направят на внутренний рынок. В частности, для обеспечения потребностей российских военных.

Последние важные новости о российской нефти

Трамп продолжает настаивать, что Индия должна отказаться от российской нефти. Американский президент отмечает, что покупая у России, Нью-Дели способствует продолжению войны в Украине.

Индия пока не уменьшает импорт российской нефти. Несмотря на американские тарифы, Нью-Дели не спешит отказываться от поставок из России.

Важно! Цены на нефть снижаются второй день подряд. Этому, в частности, способствует напряжение, которое возникло между Китаем и США, сообщает Reuters.