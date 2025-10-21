Чому зростають обсяги постачань російської нафти?

Як відомо, Росія збільшує обсяги видобутку сирої нафти. Це відбувається в рамках договору ОПЕК+, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Обсяги поставок можуть наблизитися до піку, оскільки порти працюють близько до історичних максимумів, пошкоджені нафтопереробні заводи збільшують пропускну здатність після ремонту, а зима швидко наближається,

– зазначає видання.

Зверніть увагу! Якщо опиратися на чотиритижневий показник, вийде, що за останній період з російських портів щотижня відправлялося 35 суден, які перевозять сиру нафту. Це лише на 1 танкер менше, ніж на початку 2022.

Зауважимо, що, якщо Росія зможе ефективно відновлювати НПЗ, зростатимуть і темпи переробки. В такому випадку, імовірно, частина сировини буде направлена на внутрішній ринок. Зокрема, для забезпечення потреб російських військових.

Останні важливі новини про російську нафту

Трамп продовжує наполягати, що Індія має відмовитися від російської нафти. Американський президент наголошує, що купуючи у Росії, Нью-Делі сприяє продовженню війни в Україні.

Індія поки не зменшує імпорт російської нафти. Попри американські тарифи, Нью-Делі не поспішає відмовлятися від постачань з Росії.

Важливо! Ціни на нафту знижуються другий день підряд. Цьому, зокрема, сприяє напруження, яке виникло між Китаєм та США, повідомляє повідомляє Reuters.