Чому Трамп тисне на Індію?

Ще у неділю Трамп знову сказав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв відмовитись від російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Якщо Моді не стримає обіцянку, Трамп обіцяв рішучі дії. Зокрема, не скасовувати тарифи.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Вони просто продовжуватимуть платити величезні тарифи, а вони не хочуть цього робити.

Нагадаємо, що на минулому тижні індійська делегація перебувала в США. Тоді відбулися переговори, але подробиць, щодо цієї зустрічі немає.

Що відомо про імпорт російської нафти Індією?