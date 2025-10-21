Почему растут объемы поставок российской нефти?

Как известно, Россия увеличивает объемы добычи сырой нефти. Это происходит в рамках договора ОПЕК+, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Объемы поставок могут приблизиться к пику, поскольку порты работают близко к историческим максимумам, поврежденные нефтеперерабатывающие заводы увеличивают пропускную способность после ремонта, а зима быстро приближается,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Если опираться на четырехнедельный показатель, получится, что за последний период из российских портов еженедельно отправлялось 35 судов, которые перевозят сырую нефть. Это лишь на 1 танкер меньше, чем в начале 2022 года.

Заметим, что, если Россия сможет эффективно восстанавливать НПЗ, будут расти и темпы переработки. В таком случае, вероятно, часть сырья направят на внутренний рынок. В частности, для обеспечения потребностей российских военных.

Последние важные новости о российской нефти

Трамп продолжает настаивать, что Индия должна отказаться от российской нефти. Американский президент отмечает, что покупая у России, Нью-Дели способствует продолжению войны в Украине.

Индия пока не уменьшает импорт российской нефти. Несмотря на американские тарифы, Нью-Дели не спешит отказываться от поставок из России.

Важно! Цены на нефть снижаются второй день подряд. Этому, в частности, способствует напряжение, которое возникло между Китаем и США, сообщает Reuters.