Какова ситуация с российской нефтью, что должна была быть продана Индии сейчас?

Как известно сейчас, на нефтяных танкерах находится примерно 140 миллионов баррелей нефти, сообщает Bloomberg.

Интересно! Танкеры простаивают у побережья Индии и вблизи Омана.

Количество судов, ожидающих вблизи Омана, постепенно уменьшается, большинство из тех, что отплыли, сейчас стоят на якоре ближе к индийскому побережью, тогда как другие направляются в Китай. Только один разгрузил свой груз,

– сообщает издание.

Заметим, что в течение декабря объемы поставок из России в Индию ощутимо сократились. Они упали примерно до 1,2 миллиона баррелей в день. Для понимания, это самое низкое значение за последние 3 года.

В январе эти объемы начали еще больше снижаться. Как показывает статистика, за первые 25 дней месяца импорт составлял в среднем – 1,12 млн баррелей в день.

Предположительно, это падение связано именно с запретом ЕС на импорт нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти. Эти изменения вступили в силу 21 января 2026 года, сообщает ВРУ.

Важно! Решение ЕС является частью 18 пакета санкций.

Что известно о сотрудничестве России и Индии в нефтяном секторе?