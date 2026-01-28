Какова ситуация с российской нефтью, что должна была быть продана Индии сейчас?
Как известно сейчас, на нефтяных танкерах находится примерно 140 миллионов баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Интересно! Танкеры простаивают у побережья Индии и вблизи Омана.
Количество судов, ожидающих вблизи Омана, постепенно уменьшается, большинство из тех, что отплыли, сейчас стоят на якоре ближе к индийскому побережью, тогда как другие направляются в Китай. Только один разгрузил свой груз,
– сообщает издание.
Заметим, что в течение декабря объемы поставок из России в Индию ощутимо сократились. Они упали примерно до 1,2 миллиона баррелей в день. Для понимания, это самое низкое значение за последние 3 года.
В январе эти объемы начали еще больше снижаться. Как показывает статистика, за первые 25 дней месяца импорт составлял в среднем – 1,12 млн баррелей в день.
Предположительно, это падение связано именно с запретом ЕС на импорт нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти. Эти изменения вступили в силу 21 января 2026 года, сообщает ВРУ.
Важно! Решение ЕС является частью 18 пакета санкций.
Что известно о сотрудничестве России и Индии в нефтяном секторе?
Экспорт из России упал до самого низкого уровня с августа. Этому способствовал отказ Индии от российского сырья. Фактически, сейчас именно Китай остается единственным доступным рынком для России.
Индийские НПЗ постепенно меняют стратегию нефтяных закупок. Сейчас предприятия в Индии переходят на нефть из других государств, в частности, стран с Ближнего Востока.
К тому же в России сокращается добыча нефти. В декабре 2025 года она упала до самого низкого уровня. Этому способствовали санкции и удары украинских сил по российским НПЗ.