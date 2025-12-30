Какие поставки российской нефти в Индию сейчас?

Поставки в декабре ожидаются на уровне – 1,1 миллиона баррелей в день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Стало известно, что произойдет с монетами 1 и 2 гривны: в НБУ готовятся к изменениям

Обратите внимание! Это самый низкий показатель с 2022 года.

Индия решила уменьшить закупки не просто так. Дело в том, что США ввели ограничения против российских нефтяных гигантов.

Напомним, эти санкции ввели в октябре. Однако указанные поставки падали еще в июле. Впоследствии ситуация несколько восстановилась, в частности, на фоне того, что Россия сделала значительную скидку на нефть.

Именно через дисконт Россия пытается удержать покупателей. Например, 20 декабря Urals в Балтийском море стоила – 34,82 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Снижение импорта в декабре происходит после паузы со стороны Reliance, которая ранее была крупнейшим покупателем, тогда как данные Kpler показывают снижение потоков к нефтяному терминалу Mundra HPCL-Mittal Energy, а также того, что Mangalore Refinery and Petrochemicals в этом месяце впервые с сентября 2022 года не взяли ни одного барреля,

– отмечает издание.

Нужно понимать, что компания Reliance является крупнейшим импортером российской нефти. Сейчас она закупает продукцию у поставщиков, которые не входят в санкционный список.

Что влияет на поставки российской нефти сейчас?

Российская нефть находится под санкциями. Об этих ограничениях США стало известно, еще в октябре. Речь идет о санкциях против "Лукойла" и "Роснефти". Благодаря этим ограничениям Трамп хотел склонить Путина к миру. Однако российский лидер назвал санкции недейственными.

США также влияют на Индию, как одного из крупнейших партнеров Кремля. Речь идет о повышении тарифов на индийские товары.

Важно! Индия не всегда была крупным покупателем российской нефти. Так ситуация сложилась только после начала полномасштабной войны в Украине. Ведь Россия искала новые рынки сбыта.