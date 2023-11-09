Фахівці з Global Witness, Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Центру вивчення демократії (CSD) провели спільне розслідування та з'ясували, що найбільший нафтопереробний завод Болгарії допомагає Росії продавати нафту на світових ринках.

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Болгарський завод допомагає Росії продавати нафту

Йдеться про завод Neftochim Burgas, який зловживав винятком у нафтових санкціях Євросоюзу проти Росії, який отримала Болгарія. Це рішення пояснили національною безпекою країни для енергоносіїв. Проте перепродавати російську нафту іншим країнам заборонено.

Водночас дані за 2023 рік свідчать, що обсяги сировини, які купує Болгарія, неможливо обґрунтувати енергетичною безпекою країни. Вдалося з'ясувати, що європейська держава є одним із найбільших імпортерів російської нафти, яку перевозять морським шляхом. За цим показником Болгарія поступається лише Індії, Китаю та Туреччині. На момент створення цього матеріалу, найвідоміша марка російської нафти Urals торгується на ринку з ціною на рівні 73,12 долара за барель, за даними OilPrice.

Тож, нафтопереробний завод Neftochim Burgas, який замість того, щоб просто задовольняти внутрішній попит на сировину, почав допомагати Росії продавати свою нафту на глобальному ринку. Згідно з даними CREA, за 10 місяців поточного року через Болгарію пройшов експорт нафтопродуктів на 984 мільйони євро.

Далі – більше! Контрольний пакет акцій болгарського заводу належить російській компанії "Лукойл". Тож, ця "співпраця" виглядає таким чином: Burgas купує російську нафту зі значними знижками у "Лукойлу", а потім допомагає її реалізувати на світовому ринку.

Крім того, Росія виграє двічі у цій ситуації, адже податки до державного бюджету стягують з виробництва та експорту нафти, купленої болгарський завод Neftochim Burgas, тоді як ще одну "порцію" податків сплачує й компанія "Лукойл".

Важливо! За даними розслідування, нафтопереробний завод вже приніс до російського бюджету приблизно 1,1 мільярда євро у вигляді податків.

Рішення купувати російську нафту допомогло Індії зекономити майже 3 мільярди доларів. Усе завдяки суттєвим знижкам, які пропонує Росія. Аналогічну ситуацію зафіксували й в Китаї. Країна з другою економікою світу зберегла, таким чином, приблизно 10 мільярдів доларів.