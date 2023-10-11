Загалом уся історія пов'язана з ринком нафти. Додамо, що Китай – це один із головних імпортерів чорного золота у світі.

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Як Китай заощадив мільярди доларів завдяки санкціям Заходу

Китай активно купує нафту у Росії, Ірані та Венесуелі. Проти усіх цих країн країни Заходу запровадили санкційні обмеження. Завдяки цьому Піднебесна зекономила з січня по вересень 10 мільярдів доларів, адже вартість імпорту для нафтопереробників з другої економіки світу суттєво впала. Про це свідчать дані трейдерів та суднотрекерів.

Також варто врахувати, що ця економія складає відносно незначну частку від загальних рахунків за імпорт нафти до Китаю. Проте це має надзвичайно важливе значення для незалежних гравців, які займаються переробленням нафти.

Важливо! Китай досить часто публічно критикує, згідно з його позицією, "односторонні" санкції. Також додамо, що на сьогодні проти Росії запровадили найбільше санкцій у світі. Головна причина – повномасштабна агресія проти України.

За даними Vortexa та Kpler, за три квартали 2023 року Китай імпортував рекордні 2,8 мільйона барелів нафти на день з вище згаданих підсанкційних країн. Йдеться про сировину, яку перевозили морським шляхом.

За перші 9 місяців 2023 року на китайський імпорт з Ірану, Росії та Венесуели припадає чверть від загальних обсягів. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 21%, а у 2020 році – 12%. Ці країни також витіснили сировину з Близького Схожу, Західної Африки та Південної Америки.