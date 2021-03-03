ОПЕК+ знову збирається на засідання: нафта різко піднялась в ціні

Джерело:Investing.com
У четвер, 4 березня, відбудеться засідання ОПЕК+, країн-експортерів нафти, щодо подальшого видобутку сировини. Напередодні зустрічі нафта різко піднялась в ціні.
На подорожчання нафти також вплинула й масова вакцинація проти коронавірусу. Підприємства сподіваються на збільшення попиту.
До слова Арабські Емірати будуть інвестувати у видобуток корисних копалин в Україні
Ціна на нафту марки Brent 3 березня / Графіка Investing.com
Учасники засідання мають обговорити питання збільшення видобутку до 0,5 мільйона барелів за добу, починаючи з квітня. Водночас Саудівська Аравія має збільшити видобуток на 1 мільйон барелів на день, які вона скоротила у лютому – березні.
Ймовірно переговори ОПЕК+ завершаться додатковими 1,5 мільйонами барелів.Як вкладати кошти в такі активи як золото, нафту, акції міжнародних компаній і контролювати свої інвестиції? Дізнайтеся, замовивши безкоштовну консультацію експертів Forex Club.