Країни ОПЕК+ можуть суттєво збільшити видобуток нафти з квітня: що буде з ціною
Пандемія коронавірусу минулого року обвалила ціни на нафту до історичних мінімумів. Завдяки регулюванню обсягів видобутку, ціну вдалося підняти. Чого чекати у випадку різкого збільшення видобутку, читайте на Фінанси 24.
Джерело:Investing.com
Чого очікувати від зустрічі ОПЕК+ у березні
ОПЕК+, країни-експортери нафти, обговорить можливість збільшення рівня видобутку нафти на наступній зустрічі 4 березня, повідомляє Investing.com.
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- Засідання групи обговорять питання збільшення видобутку до пів мільйона барелів на день, починаючи з квітня.
- Саудівська Аравія може збільшити видобуток на 1 мільйон барелів на день, оскільки у лютому – березні добровільно погодилася їх скоротити.
Тому цілком можливо, що це засідання ОПЕК + завершиться додатковими 1,5 мільйонами барелів.
Наразі країни ОПЕК+ врізали видобуток нафти на більш ніж 7 мільйонів барелів на день. Але на фоні зростання цін та відновлення ринків, обдумують це скорочення зменшити.
Ціна нафти
За останні тижні ринки нафти покращились: запаси сирої нафти на ринку США нарешті опустилися до середнього показника за останні 5 років.
- Ціна на нафту марки Brent підскочила до понад 67 доларів за барель.
- WTI торгується вище 63 доларів.
Це найвищий рівень цін на нафту за останній рік.
Прогнози для нафти
Проте скорочення обмежень у видобутку країнами ОПЕК+ може ці ціни знизити на деякий час. Та загалом експерти налаштовані на ріст цін на нафту.
- Аналітик Goldman Sachs Джеффрі Каррі в коментарі Financial Times спрогнозував, що ще цього року нафта торгуватиметься на рівні 80 доларів за барель або й більше.
- Керівник відділу нафти і газу JPMorgan Крістіан Малек вважає, що ціна на нафту стрибне до рівня в 100 доларів за барель.
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