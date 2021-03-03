В четверг, 4 марта, состоится заседание ОПЕК+, стран-экспортеров нефти, по дальнейшему добычи сырья. Накануне встречи нефть резко поднялась в цене.

На подорожание нефти также повлияла и массовая вакцинация против коронавируса. Предприятия надеются на увеличение спроса.

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Как изменились цены на нефть

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 0,20 доллара (0,32%) и достигли отметки в 62,90 доллара за баррель .

. Стоимость фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX составила к 59,84 доллара за баррель, что на 0,09 долларов (0,15%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.



Цена на нефть марки Brent 3 марта / Графика Investing.com

Какие опросы обсудят на встрече ОПЕК+

Участники заседания должны обсудить вопрос увеличения добычи до 0,5 миллиона баррелей в сутки, начиная с апреля. В то же время Саудовская Аравия увеличить добычу на 1 миллион баррелей в день, которые она сократила в феврале – марте.

Вероятно переговоры ОПЕК + завершатся дополнительными 1,5 миллионами баррелей.

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