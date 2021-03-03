У четвер, 4 березня, відбудеться засідання ОПЕК+, країн-експортерів нафти, щодо подальшого видобутку сировини. Напередодні зустрічі нафта різко піднялась в ціні.

На подорожчання нафти також вплинула й масова вакцинація проти коронавірусу. Підприємства сподіваються на збільшення попиту.

До слова Арабські Емірати будуть інвестувати у видобуток корисних копалин в Україні

Як змінились ціни на нафту

Травневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures виросли на 0,20 долари (0,32%) та досягли позначки у 62,90 долари за барель .

. Вартість ф'ючерів на нафту WTI на квітень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила до 59,84 долара за барель, що на 0,09 доларів (0,15%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.



Ціна на нафту марки Brent 3 березня / Графіка Investing.com​

Які питання обговорять на зустрічі ОПЕК+

Учасники засідання мають обговорити питання збільшення видобутку до 0,5 мільйона барелів за добу, починаючи з квітня. Водночас Саудівська Аравія має збільшити видобуток на 1 мільйон барелів на день, які вона скоротила у лютому – березні.

Ймовірно переговори ОПЕК+ завершаться додатковими 1,5 мільйонами барелів.

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