Чому Індія не віддає гроші Росії?

Суми на рахунках еквівалентні сотням мільярдів доларів, повідомляє СЗРУ.

Зверніть увагу! Попри звернення росіян, Індія не поспішає надавати можливість їм використовувати ці кошти.

Зауважимо, після початку повномасштабної війни в Україні, а також – введення санкцій, розрахунки між Росією та Індією здійснюються в рупіях. Для цього використовуються спеціальні рахунки в індійських фінансових установах.

Цікаво, що Резервний банк Індії бачить свою вигоду у накопиченні коштів Росії. Наразі розглядаються способи використання мільярдів рупій, які накопичилися на рахунках російських експортерів, повідомляє Bloomberg.

Механізм виведення грошей з Індії фактично відсутній. Рупія є обмежено конвертованою валютою, тому існують жорсткі норми щодо її використання, особливо для нерезидентів. Оплатити цими коштами можливо лише імпорт індійських товарів, місцеві податки або інвестувати в індійські проєкти,

– вказує українська розвідка.

Потрібно розуміти, що для купівлі акцій чи облігацій за ці гроші, росіянам потрібно отримати дозвіл від Резервного банку Індії. А там ще не ухвалювали таке рішення.

