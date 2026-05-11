Вперше з початку війни з Іраном: скоро Японія отримає саме цю нафту
- Японія отримує азербайджанську сиру нафту через конфлікт на Близькому Сході.
- Японія вивільнила запаси нафти для подолання дефіциту.
Конфлікт на Близькому Сході триває. Через це Японія шукала альтернативну нафту. Як повідомило японське міністерство промисловості уже у вівторок на територію країни надійде сировина з Центральної Азії.
Чому Японія купує нафту з Центральної Азії?
У Японію надійде саме азербайджанська сира нафта, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Це перший такий вантаж з початку конфлікту на Близькому Сході.
Японія також звернулася до США, окрім інших джерел, та імпортувала сиру нафту з російського проєкту Сахалін-2, який був звільнений від санкцій,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, Японія підтримала санкції проти Росії ще у 2022 році. Саме тоді країна значною мірою припинила імпорт російської нафти.
Як Японія долає нафтову кризу?
Японія вивільнила свої запаси нафти, аби розв'язати проблему дефіциту, повідомляє Reuters. Як відомо:
- ще 16 березня вона вивільнила запаси достатні приблизно для 50 днів споживання;
- пізніше країна ще декілька разів вивільнила запаси, аби зменшити вплив кризи.
Станом на 8 травня, Японія мала запаси нафти, яких вистачає на 205 днів споживання, з яких 121 день знаходиться у державних запасах, ще 83 дні – у приватних запасах, а один день залишився у спільних запасах з країнами-виробниками нафти,
– показують дані METI.
Наскільки залежна Японія від нафти з Близького Сходу?
До початку війни на Близькому Сході, Японія імпортувала майже 95% сирої нафти саме з цього регіону. Через закриття Ормузької протоки, ці постачання припинилися.
Потрібно розуміти, що японські НПЗ значною мірою були розроблені саме для перероблювання сирої нафти з країн Перської затоки. Це довгостроковий проєкт, який мав на меті задовольнити зростаючий попит на паливо у світі.
Наразі ознак, що на Близькому Сході припиниться конфлікт найближчим часом, поки немає. Зокрема, Трамп відкинув відповідь Ірану на пропозицію США.