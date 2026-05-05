Що відомо про заробіток Росії на нафті?

Середній чотиритижневий обсяг експорту сирої нафти зріс до максимуму з грудня, про що пише Bloomberg.

Водночас наслідки попередніх українських ударів дронами по ключових експортних портах поступово зникають. Вартість поставок у середньому становила рекордні після початку вторгнення 2,42 мільярда доларів на тиждень за період до 3 травня.

Стрімке зростання світових цін на нафту зробило Москву одним із вигодонабувачів війни на Близькому Сході. Конфлікт фактично призвів до закриття Іраном стратегічно важливої Ормузької протоки, тоді як США запровадили власну блокаду іранських суден.

Нагадаємо! На тлі цих перебоїв Вашингтон послабив санкції щодо російської нафти, знову відкривши деякі ринки для російських поставок.

Раніше атаки на експортні хаби в Приморську та Усть-Лузі, а також у Новоросійську на Чорному морі, різко скоротили обсяги завантаження. Це призвело до падіння поставок наприкінці березня та на початку квітня.

Однак ремонтні роботи дозволили відновити експорт. Хоча кілька резервуарів для зберігання були знищені.

Нова атака на Приморськ у неділю може знову вплинути на активність уже наступного тижня,

– пише Bloomberg.

Середній чотиритижневий експорт російської нафти через порти зріс до 3,66 мільйона барелів на добу за період до 3 травня. Це найвищий показник із грудня та майже на 500 тисяч барелів на добу більше, ніж у середині квітня.

Водночас за останній тиждень поставки майже не змінилися й становили 3,78 мільйона барелів на добу.

Зокрема імпорт російської нафти Індією минулого місяця становив у середньому близько 1,5 мільйона барелів на добу – менше, ніж у березні, але все ще приблизно у півтора раза більше, ніж у лютому. Рекордні 13 партій ESPO — ключового російського тихоокеанського сорту – були відправлені до Індії у квітні, тоді як у лютому, до початку війни з Іраном, таких поставок було лише три.

Москва також здійснила рідкісні поставки сирої нафти до Філіппін та Японії, яка отримала лише четвертий вантаж із моменту згортання імпорту на початку 2022 року.

У чотиритижневому вимірі валова вартість російського експорту зросла до 2,42 мільярда доларів на тиждень у 28-денний період до 3 травня – з переглянутих 2,35 мільярда доларів у період до 26 квітня.

Зауважте! Невелике зниження цін на нафту Urals було компенсоване зростанням цін на ESPO та збільшенням обсягів поставок, що Кремлю найбільші нафтові доходи з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вже повідомляв, що в Україні зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських "далекобійних санкцій". Тобто від ударів по НПЗ.

Зокрема український лідер озвучив такі цифри:

порт Приморськ – мінус 13% навантаження;

Новоросійськ – мінус 38%;

Усть-Луга – мінус 43%.

Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими. Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту,

– написав Зеленський.

Вже 1 травня президент України повідомив, що від початку року Росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від українських ударів проти російської нафтової індустрії та переробки. Український лідер зазначив, що за підсумками цього квітня "далекобійні санкції" вийшли на новий рівень за трьома компонентами.

Зверніть увагу! Наразі досягається не тільки сам обʼєкт, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи.

Що ще варто знати про ситуацію з нафтою?

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що протягом 2 місяців США та Іран таки зможуть укласти угоду. Експерт впевнений, що Іран буде брати якийсь відсоток з кораблів, які проходитимуть через Ормузьку протоку.

Але на всі 100% протока не буде відкрита. Але Дональд Трамп буде всіх переконувати, що це не так.

Зокрема удари по російських НПЗ вже скоротили переробку нафти до найнижчого рівня за 16 років. А політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Росію очікує економічний колапс.

Експерт нагадав, що ОАЕ вийшли з ОПЕК. І він вважає, що наступні будуть Ірак та Венесуела.