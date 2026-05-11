Чому Японія купує нафту з Центральної Азії?

У Японію надійде саме азербайджанська сира нафта, повідомляє Reuters.

Читайте також Нафта стрімко дорожчає на тлі нової заяви Трампа

Зверніть увагу! Це перший такий вантаж з початку конфлікту на Близькому Сході.

Японія також звернулася до США, окрім інших джерел, та імпортувала сиру нафту з російського проєкту Сахалін-2, який був звільнений від санкцій,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Японія підтримала санкції проти Росії ще у 2022 році. Саме тоді країна значною мірою припинила імпорт російської нафти.

Як Японія долає нафтову кризу?

Японія вивільнила свої запаси нафти, аби розв'язати проблему дефіциту, повідомляє Reuters. Як відомо:

ще 16 березня вона вивільнила запаси достатні приблизно для 50 днів споживання;

пізніше країна ще декілька разів вивільнила запаси, аби зменшити вплив кризи.

Станом на 8 травня, Японія мала запаси нафти, яких вистачає на 205 днів споживання, з яких 121 день знаходиться у державних запасах, ще 83 дні – у приватних запасах, а один день залишився у спільних запасах з країнами-виробниками нафти,

– показують дані METI.

Наскільки залежна Японія від нафти з Близького Сходу?