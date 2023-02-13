В України є шанс отримати 16 мільярдів доларів від МВФ

Україна може отримати масштабний кредит від МВФ. Дискусії щодо нової Моніторингової програми розпочалися і понеділок, 13 лютого, між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні починає обговорення з представниками української влади щодо підготовки до перегляду Програми моніторингу за участю Ради директорів,

— сказав постійний представник Міжнародного валютного фонду.

Що дасть Україні Моніторингова програма

Моніторингова програма МФВ має на меті на допомогу Україні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності й передбачає ряд заходів, направлених на:

посилення мобілізації доходів державного бюджету;

пожвавлення внутрішнього боргового ринку;

зміцнення фінансового сектора;

підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

Попри те, що чотиримісячний план заходів не передбачає безпосередньо фінансової допомоги, їх проведення є необхідною передумовою для нової програми розширеного фінансування МВФ.

Чи отримає Україна фінансову допомогу від МВФ

За інформацією Bloomberg, міжнародний валютний фонд вивчає багаторічний пакет допомоги для України вартістю 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Чи буде програма реалізована, залежить від низки умов, включаючи схвалення країн Великої семи, донорів і кредиторів України, які забезпечують прийнятність боргу країни.

План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати позики зруйнованій війною країні, а українському уряду потрібно буде взяти на себе зобов’язання щодо низки політичних заходів, окрім успішного завершення чотиримісячної безготівкової програми МВФ.