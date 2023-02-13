В України є шанс отримати 16 мільярдів доларів від МВФ
Джерело:Укрінформ
Україна може отримати масштабний кредит від МВФ. Дискусії щодо нової Моніторингової програми розпочалися і понеділок, 13 лютого, між Україною та Міжнародним валютним фондом.
Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні починає обговорення з представниками української влади щодо підготовки до перегляду Програми моніторингу за участю Ради директорів,
— сказав постійний представник Міжнародного валютного фонду.
Що дасть Україні Моніторингова програма
Моніторингова програма МФВ має на меті на допомогу Україні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності й передбачає ряд заходів, направлених на:
- посилення мобілізації доходів державного бюджету;
- пожвавлення внутрішнього боргового ринку;
- зміцнення фінансового сектора;
- підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.
Попри те, що чотиримісячний план заходів не передбачає безпосередньо фінансової допомоги, їх проведення є необхідною передумовою для нової програми розширеного фінансування МВФ.
Чи отримає Україна фінансову допомогу від МВФ
- За інформацією Bloomberg, міжнародний валютний фонд вивчає багаторічний пакет допомоги для України вартістю 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.
- Чи буде програма реалізована, залежить від низки умов, включаючи схвалення країн Великої семи, донорів і кредиторів України, які забезпечують прийнятність боргу країни.
- План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати позики зруйнованій війною країні, а українському уряду потрібно буде взяти на себе зобов’язання щодо низки політичних заходів, окрім успішного завершення чотиримісячної безготівкової програми МВФ.