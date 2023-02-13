Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

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Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні починає обговорення з представниками української влади щодо підготовки до перегляду Програми моніторингу за участю Ради директорів,

— сказав постійний представник Міжнародного валютного фонду.

Що дасть Україні Моніторингова програма

Моніторингова програма МФВ має на меті на допомогу Україні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності й передбачає ряд заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

Попри те, що чотиримісячний план заходів не передбачає безпосередньо фінансової допомоги, їх проведення є необхідною передумовою для нової програми розширеного фінансування МВФ.

Нагадаємо, МВФ затвердило нову Моніторингову програму за участю Ради (PMB) для України наприкінці грудня.

Чи отримає Україна фінансову допомогу від МВФ