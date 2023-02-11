Скільки грошей в Ілона Маска

За даними Bloomberg, Ілон Маск володіє 179 мільярдами доларів станом на 11 лютого, передає 24 Канал. Зараз він на другому місці у світовому рейтингу багатіїв. Однак розрив із першим місцем не такий суттєвий – 6 мільярдів.

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Нагадаємо! На першому місці зручно влаштувався француз Бернар Арно зі статками в 185 мільярдів доларів. Він є власником групи компаній LVMH.

Але Маск лідирує в іншому рейтингу – з початку року його статки зросли аж на 42 мільярди доларів, що поки є найвищим показником.

Чому статки Ілона Маска ростуть

Статки Ілона Маска прямо залежать від акцій його компанії Tesla, оскільки він є власником значної її частки. Частину мільярдер продав, щоб купити Twitter. Однак це все ще левова частка його багатства.

Так, з початку року акції Tesla подорожчали майже удвічі. Ще на початку січня вони коштували трохи понад 100 доларів, а зараз – майже 200 доларів.