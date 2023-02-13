Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
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Миссия МВФ во главе с Гевином Греем сегодня начинает обсуждение с представителями украинской власти по подготовке к пересмотру Программы мониторинга с участием Совета директоров,
– сказал постоянный представитель Международного валютного фонда.
Что даст Украине Мониторинговая программа
Мониторинговая программа МФВ нацелена на помощь Украине в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и предусматривает ряд мер, направленных на:
- посилення мобілізації доходів державного бюджету;
- пожвавлення внутрішнього боргового ринку;
- зміцнення фінансового сектора;
- підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.
Несмотря на то, что четырехмесячный план мероприятий не предусматривает непосредственно финансовую помощь, их проведение является необходимым условием для новой программы расширенного финансирования МВФ.
Получит ли Украина финансовую помощь от МВФ
- По информации Bloomberg, международный валютный фонд изучает многолетний пакет помощи Украине стоимостью 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.
- Будет ли программа реализована, зависит от ряда условий, включая одобрение стран Большой семи, доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих приемлемость долга страны.
- План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять ссуды разрушенной войной стране, а украинскому правительству нужно будет взять на себя обязательства по ряду политических мер, кроме успешного завершения четырехмесячной безналичной программы МВФ.