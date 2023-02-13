Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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Миссия МВФ во главе с Гевином Греем сегодня начинает обсуждение с представителями украинской власти по подготовке к пересмотру Программы мониторинга с участием Совета директоров,

– сказал постоянный представитель Международного валютного фонда.

Что даст Украине Мониторинговая программа

Мониторинговая программа МФВ нацелена на помощь Украине в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и предусматривает ряд мер, направленных на:

посилення мобілізації доходів державного бюджету;

пожвавлення внутрішнього боргового ринку;

зміцнення фінансового сектора;

підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

Несмотря на то, что четырехмесячный план мероприятий не предусматривает непосредственно финансовую помощь, их проведение является необходимым условием для новой программы расширенного финансирования МВФ.

Напомним, МВФ утвердило новую Мониторинговая программа с участием Совета (PMB) для Украины в конце декабря.

Получит ли Украина финансовую помощь от МВФ