Нагадаємо, 12 червня Міністерство фінансів США внесло Московську фондову біржу до санкційного списку. Це призвело до того, що біржа втратила можливість оперувати доларом та євро. Московська біржа заявила, що призупиняє торги цими валютами p 13 червня.

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Московська фондова біржа проводить примусову конвертацію валют

Тепер Мосбіржа перейшла до виконання зобов'язань перед брокерами та їхніми клієнтами. Йдеться про повернення валютних залишків, але у рублях. Також додали, що біржа має на меті належно виконати свою частину угоди перед всіма учасниками торгів та їхніми клієнтами попри санкції від США.

Як конвертацію долара та євро у рублі, так і виконання зобов'язань мають на меті провести до 28 червня 2024 року. Валютні операції будуть проводити за центральним курсом, який встановили на 13 червня 2024 року за підсумками біржових торгів 11 червня 2024 року.

Нагадаємо, що економіст Олег Пендзин та керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний ексклюзивно 24 Каналу розповіли про наслідки нових санкцій США для Росії.